14:14, 15 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о чудесном письме Си Цзиньпина

Трамп заявил, что обменялся письмами с Си Цзиньпином по поставкам оружия Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Дональд Трамп сообщил, что обменялся письмами с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу возможных поставок оружия китайской стороной Ирану. Об этом передает Bloomberg.

«Он тот, кому нужна нефть. Нам — нет. С ним я очень хорошо лажу. Он только что написал мне чудесное письмо. Он ответил на мое письмо, потому что я слышал, что Китай поставляет оружие Ирану… Я написал ему письмо с просьбой этого не делать, а он ответил, что этого не делает», — рассказал глава Белого дома.

При этом Трамп не стал уточнять, когда состоялся обмен письмами с китайским лидером.

12 апреля Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины против Китая в случае, если страна окажет военную помощь Ирану.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае на данный момент нет.

