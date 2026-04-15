Кремль высказался о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Песков: Планов по встрече Путина и Трампа в Китае пока нет

Планов по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай — наш особо привилегированный стратегический партнер. Визит и контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно сообщим вам о сроках этих контактов. Что касается второй части вашего вопроса (о встрече Путина и Трампа — прим. «Ленты.ру»), то могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ваном И обсудили подготовку к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. По сообщениям СМИ, российский лидер может посетить КНР в мае этого года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал называть конкретные даты.