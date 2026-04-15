12:26, 15 апреля 2026Мир

Кремль высказался о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Песков: Планов по встрече Путина и Трампа в Китае пока нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Планов по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай — наш особо привилегированный стратегический партнер. Визит и контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно сообщим вам о сроках этих контактов. Что касается второй части вашего вопроса (о встрече Путина и Трампа — прим. «Ленты.ру»), то могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Ваном И обсудили подготовку к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. По сообщениям СМИ, российский лидер может посетить КНР в мае этого года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал называть конкретные даты.

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Развеян миф о продуктах для здоровья кишечника

    Названы готовые стать новой помехой для Украины вместо Орбана лидеры ЕС

    Зеленский высказался о позиции Трампа по Украине

    Кремль высказался о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

    Россияне потратили на отдых за границей десятки миллиардов долларов

    Изрезавший пару россиян у себя дома ревнивец сел на 9 лет

    Стала известна реакция Зеленского на поражение Орбана на выборах

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Все новости
