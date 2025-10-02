Путин пообещал отменить визы для граждан Китая

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Россия введет безвизовый режим для туристов из Китая. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он указал, что это станет ответным шагом на недавнее аналогичное решение КНР. «Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально», — сказал Путин.

По его словам, последствия введения безвизового режима будут положительными, поскольку «база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне».

Ранее Китай отменил визы для граждан России на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Для въезда в страну россиянам понадобится только действующий загранпаспорт. Путин, комментируя решение Китая, назвал его неожиданным знаком дружбы.