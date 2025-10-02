Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 2 октября 2025Мир

Путин пообещал отменить визы для граждан Китая

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Россия введет безвизовый режим для туристов из Китая. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он указал, что это станет ответным шагом на недавнее аналогичное решение КНР. «Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально», — сказал Путин.

По его словам, последствия введения безвизового режима будут положительными, поскольку «база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне».

Ранее Китай отменил визы для граждан России на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Для въезда в страну россиянам понадобится только действующий загранпаспорт. Путин, комментируя решение Китая, назвал его неожиданным знаком дружбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Россиянам пообещали аномально холодную зиму

    Путин раскрыл позицию России по восстановлению отношений с Финляндией

    Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка

    Российской журналистке вынесли приговор из-за постов в мессенджере

    Путин анонсировал появление вооруженных сил на границе с одной страной

    Путин пошутил о дронах в Дании

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости