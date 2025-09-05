Путин назвал неожиданным решение Китая о безвизе для россиян

Путин назвал решение Китая о безвизе для россиян знаком дружбы

Президент России Владимир Путин назвал решение Китая о введении безвизового режима для россиян неожиданным знаком дружбы. Его слова передает ТАСС.

По словам российского лидера, он об этом не знал вплоть до того, как решение было озвучено. Путин заметил, что Россия высоко ценит такой шаг со стороны Китая. Президент пояснил, что раньше для поездки в эту страну Азии нужно было собрать большой пакет документов, а теперь туристы не будут сталкиваться с бюрократией.

Ранее Путин пообещал зеркально ответить на решение властей Китая о введении безвизового въезда для граждан России. Во время встречи на полях Восточного экономического форума в четверг, 4 сентября, российский лидер поблагодарил руководство Китая за отмену виз с 15 сентября.

