Путин пообещал зеркальный ответ на решение Китая о безвизовом въезде для россиян

Путин пообещал отменить визы для граждан Китая

Президент России Владимир Путин пообещал зеркально ответить на решение властей Китая о введении безвизового въезда для граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи на полях ВЭФ в четверг, 4 сентября, российский лидер поблагодарил руководство Китая за отмену виз. Он заверил, что аналогичные меры последуют и со стороны России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан Китая. По ее словам, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки.

До этого сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.