На Украине заявили о применении властями фашистской тактики «живого щита»

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил о применении властями страны фашистской тактики «живого щита» из мирных жителей. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Тактика "живого щита", фашистская тактика, именно ее сегодня применяет украинская власть», — высказал мнение депутат.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По словам Путина, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.