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14:54, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине поручили осуществить меры закона о запрете канонической УПЦ

Кабмин Украины поручил разработать порядок выявления «аффилированности» УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины поручил разработать порядок выявления «аффилированности религиозных организаций» в рамках запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет «РБК-Украина».

Поручение направлено Государственной службе Украины по этнополитике. Предполагаемый механизм должен выявлять связь религиозной организации с иностранными институтами влияния. В рамках закона о запрете УПЦ на Украине заявляют, что такой организацией якобы является Русская православная церковь (РПЦ).

20 августа Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, который позволяет запретить работу УПЦ.

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