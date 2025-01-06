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20:23, 6 января 2025Бывший СССР

Обозначение принудительной мобилизации стало словом года на Украине

Обозначающее мобилизацию слово «бусификация» стало словом года на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обозначающее принудительную мобилизацию слово «бусификация» стало словом года на Украине. Об этом заявила коллегия словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

«Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания ушедшего года», — подчеркнули авторы словаря.

Обозначение принудительной мобилизации стало словом года на Украине, выиграв конкуренцию у терминов «СЗЧ» (СОЧ, самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») и «Курская операция». Также в число популярных слов вошли «усталость» и «переговоры».

Словарь «Мыслово» создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. В 2023 году коллегия словаря выбрала в качестве слова года слово «мобилизация».

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал перемирие с Россией на любых условиях. По его словам, в случае завершения конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов.

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