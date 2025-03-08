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21:21, 8 марта 2025Бывший СССР

На Украине начали вручать повестки женщинам старше 50 лет

На Украине начали вручать повестки женщинам старше 50 лет и беременным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

На Украине начали вручать повестки женщинам старше 50 лет, а также многодетным, беременным девушкам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные в социальных сетях.

Журналисты рассказали о 57-летней женщине, которой выписали штраф во время постановки на учет. Кроме того, 43-летняя украинка с инвалидностью третьей группы рассказала, что была вынуждена проходить медицинскую комиссию вместе с военнослужащими.

Как отметила юрист Кристина Дрогозюк из Одессы, нахождение в декрете не освобождает женщин от необходимости обновлять информацию в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Врач Алена Орленко рассказала, что ее вызвали в военкомат на военно-врачебную комиссию, несмотря на то, что ее муж уже 21 месяц находится в зоне боевых действий. У женщины двое несовершеннолетних детей.

В январе на Украине сотрудники ТЦК раздавали повестки по дороге на курорт Буковель.

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