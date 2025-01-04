На Украине военкомы раздавали повестки по дороге на курорт Буковель

На Украине сотрудники ТЦК раздавали повестки по дороге на курорт Буковель

Сотрудники украинского ТЦК (аналог военкомата) устроили массовую раздачу повесток на автодороге в сторону горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области на Западе Украины. Об этом рассказал очевидец, пишет издание «Страна.ua».

«Массовая раздача повесток [происходит] в сторону из Буковеля на Яремчу», — отметил он. Действия сотрудников военкомата вызвали пробки на трассе, на которые жаловались гости курорта.

Ранее стало известно, что проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ. При этом польские чиновники заверили, что не являются авторами «повесток», в которых указывается, что сотрудники Управления посетят адресатов послания «с целью препровождения на мобилизационный пункт».

В июле прошлого года в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования начали вручать повестки в метро. Отмечалось, что военкомы раздают повестки на станциях метро, как выслеживая конкретных людей, так и вручая их случайным прохожим