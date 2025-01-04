На Украине военкомы раздавали повестки по дороге на курорт Буковель

Сотрудники украинского ТЦК (аналог военкомата) устроили массовую раздачу повесток на автодороге в сторону горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области на Западе Украины. Об этом рассказал очевидец, пишет издание «Страна.ua».
«Массовая раздача повесток [происходит] в сторону из Буковеля на Яремчу», — отметил он. Действия сотрудников военкомата вызвали пробки на трассе, на которые жаловались гости курорта.
Ранее стало известно, что проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ. При этом польские чиновники заверили, что не являются авторами «повесток», в которых указывается, что сотрудники Управления посетят адресатов послания «с целью препровождения на мобилизационный пункт».
В июле прошлого года в Киеве сотрудники территориальных центров комплектования начали вручать повестки в метро. Отмечалось, что военкомы раздают повестки на станциях метро, как выслеживая конкретных людей, так и вручая их случайным прохожим