ТАСС: в Киеве военкомы начали вручать повестки случайным людям в метро

В Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начали вручать повестки в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

По словам одного из собеседников агентства, военкомы раздают повестки на станциях метро, как выслеживая конкретных людей, так и вручая их случайным прохожим. Он также отметил, что жители украинской столицы стараются обходить большие узловые станции.

Кроме того, киевляне отмечают, что военкомы ищут реальные места проживания уклонистов. «Наш знакомый жил не по приписке — у родственников, но к нему все равно пришли, дали на сборы 15 минут и забрали. Так что они отслеживают, где человек живет реально», — рассказал один из местных жителей.

Собеседники издания отмечают, что для пойманных военкомами мужчин военно-врачебная комиссия проходит в ускоренном порядке, и их сразу отправляют на фронт. «Если руку поднять может, то уже годен», — заявил сотрудник одной из поликлиник Киева.

Ранее командир украинского подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр усомнился в эффективности насильственных методов мобилизации. По его словам, пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя людей в Вооруженные силы Украины силой, не удастся.