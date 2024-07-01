В ВСУ усомнились в эффективности насильственных методов мобилизации

Боец Мадьяр: ВСУ не удастся пополнить ряды армии, загоняя туда людей силой

Пополнить ряды украинской армии и решить проблему нехватки личного состава, загоняя в Вооруженные силы Украины (ВСУ) людей силой, не удастся. В эффективности насильственных методов мобилизации усомнился в беседе с телеканалом «Армия TV» командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Вряд ли удастся качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой тех, кого поймали у берега Тисы, условно говоря, в тайнике или в юбке», — заявил боец ВСУ.

Он пояснил, что война становится технологичной — без необходимых компетенций солдат не сможет эффективно воевать.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что запретить насильственную мобилизацию в стране невозможно. Он объяснил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».