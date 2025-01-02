Живущие за границей украинцы начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ

Живущим в Польше украинцам начали приходить фальшивые повестки о призыве в ВСУ

Проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ. Об этом со ссылкой на Управление по делам иностранцев страны сообщает РИА Новости.

В связи с получением украинцами «фальшивых писем» польские чиновники поспешили заверить, что не являются авторами «повесток», в которых указывается, что сотрудники Управления посетят адресатов послания «с целью препровождения на мобилизационный пункт».

Уточняется, что также в таких материалах содержатся предупреждения о возможной уголовной ответственности и экстрадиции из Польши.

В мае прошлого года на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации, предполагающий, в частности, ограничение консульских услуг для находящихся за рубежом военнообязанных. В конце декабря Минобороны страны анонсировало начало рассылки электронных повесток, которые будут приходить в том числе уехавшим за рубеж украинцам.

В те же дни депутат Верховной рады Нина Южанина словами «я не уверена, что не дойдут до этого» прокомментировала возможность начала работы ТЦК за границей. Ее цитировала «Страна.ua».