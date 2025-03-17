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17:38, 17 марта 2025Бывший СССР

В Раде исключили право Зеленского представлять Украину на переговорах

Нардеп Дубинский: Украину на переговорах может представлять только Рада
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину на переговорах с Россией по урегулированию конфликта может представлять только Верховная Рада, поскольку полномочия президента Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Право украинского лидера представлять Киев на мирных переговорах исключил народный депутат Александр Дубинский, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров (...). Но их позиция никак не отражает и не может отражать интересы государства и людей. Зеленский нас вообще не представляет с мая 2024 года», — заявил нардеп.

Он добавил, что еще меньшими правами представлять Киев на переговорах обладает глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который получил свою должность по назначению, а не на выборах.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая, по его словам, — это признание утраты территорий. Вторая — это фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия Киева — ограничение численности вооруженных сил.

Вот это да!
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