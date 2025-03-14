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19:17, 14 марта 2025Бывший СССР

Зеленский снова обвинил Россию в попытке затянуть переговоры

Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров по решению конфликта. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну (...) Путин сам войну не завершит», — написал Зеленский.

Он также заявил что силы США будет достаточно для давления на Москву. «Требуется сильное давление», — подытожил Зеленский.

Ранее во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский пришел в ярость. «Видимо, Зеленский чувствует возмущение и ярость из-за того, что Путин согласился на прекращение огня <...> в Киеве буйство», — заявил он.

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