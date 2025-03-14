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14:29, 14 марта 2025Мир

Во Франции рассказали о ярости Зеленского из-за слов Путина

Филиппо: Зеленский пришел в ярость из-за согласия Путина на прекращение огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После того как президент России Владимир Путин согласился принять предложение о прекращении огня, украинский лидер Владимир Зеленский пришел в ярость. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Видимо, Зеленский чувствует возмущение и ярость из-за того, что Путин согласился на прекращение огня <...> в Киеве буйство», — поделился мнением политик.

13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. Однако он отметил, что вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.

Зеленский прокомментировал слова российского лидера, заявив, что Путин якобы готов отказаться от перемирия. Он также призвал усилить давление на Москву с помощью санкций, чтобы «принудить» ее к завершению конфликта.

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