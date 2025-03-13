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22:28, 13 марта 2025Бывший СССР

Зеленский увидел в заявлениях Путина готовность отказаться от перемирия

Зеленский: Путин готовит отказ от перемирия в ответ на идею тишины на фронте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин готов отказаться от перемирия. Такое решение российского лидера в его недавних заявлениях увидел глава Украины Владимир Зеленский, сообщив об этом в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ», — сказал украинский лидер. По его мнению, президент РФ не хочет прямо признаться Вашингтону, что якобы хочет продолжить конфликт, ради чего он «затягивает и делает невозможным нормальные решения».

Зеленский также призвал усилить давление на Россию с помощью санкций, чтобы «принудить» ее к завершению конфликта.

Ранее Путин высказал опасения, что Украина может воспользоваться перемирием на 30 дней для новой принудитлеьной мобилизации. По его словам, нужно решить вопрос контроля действий украинских властей на этот период.

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