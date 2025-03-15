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11:50, 15 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России поговоркой высказались об отношении Зеленского к урегулированию конфликта

Сенатор Джабаров: Украина провоцирует РФ, чтобы представить Москву как агрессора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы представить Западу Москву как агрессора, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России сотней беспилотников.

«Старинная русская поговорка: "Горбатого могила исправит". Что бы ни предлагали Зеленскому, он видит только войну. Это единственный шанс его существования. Он понимает, что как только на Украине воцарится мир или даже перемирие, дни его сочтены. Поэтому он будет любой ценой огрызаться, пытаться нанести какой-то урон России и так далее», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, чтобы киевский режим дал команду подразделениям ВСУ сложить оружие в Курской области.

«Но такой команды из Киева не поступало. Они пытаются любой ценой вырваться и будут гибнуть», — добавил он.

Я думаю, что все дальнейшие шаги Зеленского направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на какой-то мощный ответный удар, чтобы показать всему миру, что Россия якобы агрессор

Владимир Джабаровпервый замглавы международного комитета Совета Федерации

В ночь на 15 марта силы противовоздушной обороны сбили более сотни беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что всего было уничтожено 126 летательных аппаратов. Наибольшее количество уничтожено над Волгоградской областью — 64 единицы.

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