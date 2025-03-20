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16:22, 20 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о готовности встречаться с представителями Москвы

Депутат Журова указала на изменчивость позиции Зеленского по переговорам с РФ
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о готовности взаимодействовать с российской стороной и встречаться с представителями Москвы часто меняется в зависимости от ситуации, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на слова украинского лидера о готовности к коммуникации с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет встречаться с представителями России ради достижения урегулирования конфликта, оставив в стороне эмоции и сантименты. «Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — заявил украинский лидер. Он также подчеркнул, что при этом будет встречаться с представителями Москвы «без всякого удовольствия».

«Зеленский часто меняет свое мнение, эмоционально реагируя на какие-то вещи. Он прекрасно понимает, что он сейчас не совсем легитимный президент. Ему сначала надо переизбраться. Если мы говорим про мирное соглашение, то потом с юридической очки зрения, например, украинский народ сможет опротестовать это решение. Думаю, что наши юристы-международники и дипломаты, прорабатывая эту тему, понимают, что надо не допустить такой исход. Подписывать должен только тот, кто на это имеет право», — отметила Журова.

Зеленский сначала говорит одно, потом другое. И это зависит от того, с кем он встретился и поговорил

Светлана Журовазампред комитета Госдумы по международным делам

19 марта президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и обсудил вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также возможность расширения режима прекращения огня. Американский лидер заявил, что их переговоры прошли «очень хорошо».

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