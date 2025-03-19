Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп завершил свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, указав, что он прошел «очень хорошо». Соответствующий пост глава государства разместил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа. Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», — отметил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности позже представят окончательные итоги разговора.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил, что Трамп начал телефонный разговор с Зеленским. За день до этого американский лидер поговорил с Путиным и обсудил пути урегулирования конфликта на Украине.