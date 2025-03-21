Минобороны РФ: Взорванная газоизмерительная станция «Суджа» контролировалась ВСУ

Взорванная газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» с 7 августа 2024 года находилась под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

21 марта ВСУ ударили по ГИС «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. После подрыва появилось настолько сильное возгорание, что пожар был виден из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Это, по его мнению, показывает, что украинским властям нельзя доверять.