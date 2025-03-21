Песков уличил Зеленского в нарушении условий 30-дневного перемирия

Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Это показывает, что украинским властям нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все могут видеть, насколько можно доверять слову [украинского лидера Владимира] Зеленского и слову других представителей киевского режима», — уличил украинские власти в нарушении договоренностей по перемирию Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва неоднократно предупреждала представителей других стран об этой проблеме.

Песков также прокомментировал подрыв ВСУ станции «Суджа». Он отметил, что действия Киева всем хорошо известны, в том числе из публикаций соответствующих кадров в СМИ.