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13:18, 21 марта 2025Россия

Песков прокомментировал подрыв ВСУ станции «Суджа»

Песков: Киев является очевидным виновником подрыва на станции в Судже
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подрыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) газораспределительной станции «Суджа». Его слова передает РИА Новости.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее», — рассказал Песков.

Ранее он заявил, что, нанеся удар по газораспределительной станции «Суджа», Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Это показывает, что украинским властям нельзя доверять, добавил Песков.

Вот это да!
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