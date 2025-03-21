Песков: Киев является очевидным виновником подрыва на станции в Судже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подрыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) газораспределительной станции «Суджа». Его слова передает РИА Новости.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее», — рассказал Песков.

Ранее он заявил, что, нанеся удар по газораспределительной станции «Суджа», Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. Это показывает, что украинским властям нельзя доверять, добавил Песков.