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12:17, 21 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о нарушении Украиной договоренностей по ударам

Депутат Чепа: Украина нарушила договоренности, ударив по энергообъектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Со стороны Украины уже были нарушены договоренности относительно ударов по энергетической инфраструктуре, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На несоблюдение Киевом обязательств он указал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила о том, что Россия и Украина как никогда близки к прекращению огня. После этого появится возможность говорить о долгосрочном мире, полагает она.

По мнению депутата, вопрос прекращения огня актуален только в случае выработки мирного договора.

«Когда есть понимание и архитектура этого договора, тогда уже можно постепенно приступать к прекращению огня. Мы заявляли о том, что мы сделали шаги. Мы видим разговоры [президента России] Владимира Владимировича [Путина] с [президентом США Дональдом] Трампом. Уже со стороны Украины были нарушены эти договоренности, и [наносились] удары по энергетической инфраструктуре», — поделился парламентарий.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», через которую проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.

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До этого представитель МИД России Мария Захарова указывала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре.

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