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04:11, 21 марта 2025Мир

В США оценили прогресс по прекращению огня на Украине

Госдеп заявил об одном шаге до полного прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс прокомментировала возможность прекращения огня на Украине. Ее слова приводит газета The Hill.

Брюс заявила, что остался только один шаг до полного прекращения огня на Украине. После этого появится возможность говорить о долгосрочном мире, на который смогут положиться народы Украины, России и мира.

«Именно это Америка помогла сделать возможным, и именно это мы продолжаем делать каждый день», — сказала она.

Ранее в МИД России указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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