Стало известно о полном освобождении одного из последних занятых ВСУ сел под Курском

Военный блогер Звинчук: ВС РФ полностью освободили Гуево под Курском

Вооруженные силы России окончательно вернули контроль над селом Гуево, одним из трех последних сел, занятых украинскими войсками в Курской области. Сообщение о полном освобождении населенного пункта появилось в Telegram-канале проекта военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь».

Как стало известно авторам издания, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось перебрасывать под Гуево подкрепления из по-прежнему занятого ими населенного пункта Горналь. Кроме того, отмечается, что до последнего времени присутствие ВСУ сохранялось на окраинах села.

«Мотострелки (...) из 22 полка 44 Армейского корпуса совместно со 177 полком морской пехоты (...) смогли освободить населенный пункт полностью (...) Теперь, судя и по кадрам и по заявлениям, ВСУ в Гуево нет», — заявили авторы «Рыбаря».

Первые сообщения о контроле над Гуево появились 7 апреля. Официальных заявлений Минобороны, которые подтвердили бы освобождение села, не поступало.