Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 8 апреля 2025Россия

Стало известно о полном освобождении одного из последних занятых ВСУ сел под Курском

Военный блогер Звинчук: ВС РФ полностью освободили Гуево под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России окончательно вернули контроль над селом Гуево, одним из трех последних сел, занятых украинскими войсками в Курской области. Сообщение о полном освобождении населенного пункта появилось в Telegram-канале проекта военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь».

Как стало известно авторам издания, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось перебрасывать под Гуево подкрепления из по-прежнему занятого ими населенного пункта Горналь. Кроме того, отмечается, что до последнего времени присутствие ВСУ сохранялось на окраинах села.

«Мотострелки (...) из 22 полка 44 Армейского корпуса совместно со 177 полком морской пехоты (...) смогли освободить населенный пункт полностью (...) Теперь, судя и по кадрам и по заявлениям, ВСУ в Гуево нет», — заявили авторы «Рыбаря».

Первые сообщения о контроле над Гуево появились 7 апреля. Официальных заявлений Минобороны, которые подтвердили бы освобождение села, не поступало.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

    На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

    Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

    В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

    «Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

    Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

    Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

    Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

    В Сербии предложили план смещения Вучича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше