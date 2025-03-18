РИА Новости: В Русском Поречном разрушены практически все жилые дома

Практически все дома в селе Русское Поречное в Курской области, которое было оккупировано Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года, разрушены. Об этом сообщил боец с позывным Блин, его цитирует РИА Новости.

«Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что видел, как в одном из домов противник расположил склад вооружения. Практически во всех жилых зданиях ВСУ оборудовали свои позиции. Сейчас в Русском Поречном нет ни одного мирного жителя.

Ранее экс-глава Суджанского района Андрей Богачев заявил, что, помимо Русского Поречного, практически не осталось целых домов в Малой Локне, Мартыновке, Черкасском Поречном. Степень разрушений населенных пунктов составляет около 60 процентов, а освобожденная 13 марта Суджа разрушена примерно на 40 процентов.