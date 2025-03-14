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13:45, 14 марта 2025Россия

Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

Волонтер Богачев: Целых домов в освобожденных под Суджей селах почти нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В населенных пунктах под Суджей, которые перешли под контроль России, практически не осталось целых домов. Об этом заявил экс-глава Суджанского района Александр Богачев, который сейчас работает волонтером в приграничье. Его слова передает РИА Новости.

«Очень сильно разрушены населенные пункты, целых домов практически нет. Степень разрушения очень большая, процентов на 60 уничтожено полностью», — сказал Богачев.

По его словам, речь идет о населенных пунктах, где велись боевые действия — Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное и Русское Поречное. Сама же Суджа, продолжил волонтер, разрушена примерно на 40 процентов. Однако это не окончательная цифра, так как ВСУ продолжают обстреливать территорию и портить имущество граждан.

13 марта стало известно, что Богачев получил ранение в Курской области. Его уволили с поста руководителя района в ноябре 2024 года после встречи руководства региона с местными жителями.

ЖЗЛ
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