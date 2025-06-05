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18:00, 5 июня 2025Россия

Власти рассказали о найденных на телах жертв оккупации ВСУ в Курской области отметинах

Курский чиновник Жаданова: На телах жертв ВСУ нашли следы электрошокера
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

На телах жителей курского приграничья, ставших жертвами оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), обнаружили следы применения электрошокеров. О найденных отметинах рассказала глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области», пишет ТАСС.

По ее словам, по телам видно, что оказавшихся в оккупации россиян подвергали пыткам. Помимо этого, у жертв украинских военных выявили многочисленные переломы, в том числе открытые, рук, ног и грудных клеток.

Жаданова добавила, что во время оккупации жителям Пореченского сельсовета запрещали передвигаться по улице. «Дома все разрушены. Они [ВСУ] целенаправленно сжигали домовладения, используя FPV-дроны. Наши населенные пункты стерты с лица земли», — рассказала она.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с декабря от действий ВСУ пострадали 297 мирных жителей. Кроме того, после вторжения Украины в регион до сих пор нет сведений о более чем 570 курянах.

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