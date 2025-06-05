Раскрыто число пострадавших от атак ВСУ в Курской области за полгода

Хинштейн: В Курской области от атак ВСУ за полгода пострадали почти 300 жителей

В Курской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за полгода пострадали почти 300 мирных жителей. Их число раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год, передает его слова ТАСС.

«С декабря 2024 года медицинскую помощь оказали 297 гражданским, пострадавшим от ВСУ в Курской области», — обозначил губернатор.

Ранее Хинштейн рассказал о пропавших без вести жителях Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. По его словам, на данный момент нет точных сведений по 576 россиянам. При этом он уточнил, что с территории Украины удалось вернуть в Россию свыше тысячи жителей приграничья.

Глава региона также заявил, что ВСУ продолжают варварские атаки на территории Курской области, и призвал обеспечить безопасность работников, которые будут восстанавливать приграничные районы. По его словам, более 90 процентов территории региона остается заминированной.