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11:52, 5 июня 2025Россия

Раскрыто число пострадавших от атак ВСУ в Курской области за полгода

Хинштейн: В Курской области от атак ВСУ за полгода пострадали почти 300 жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за полгода пострадали почти 300 мирных жителей. Их число раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год, передает его слова ТАСС.

«С декабря 2024 года медицинскую помощь оказали 297 гражданским, пострадавшим от ВСУ в Курской области», — обозначил губернатор.

Ранее Хинштейн рассказал о пропавших без вести жителях Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. По его словам, на данный момент нет точных сведений по 576 россиянам. При этом он уточнил, что с территории Украины удалось вернуть в Россию свыше тысячи жителей приграничья.

Глава региона также заявил, что ВСУ продолжают варварские атаки на территории Курской области, и призвал обеспечить безопасность работников, которые будут восстанавливать приграничные районы. По его словам, более 90 процентов территории региона остается заминированной.

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