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11:22, 5 июня 2025Россия

Раскрыт масштаб остающейся заминированной территории Курской области

Хинштейн: Более 90 процентов территории Курской области остается заминированной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Более 90 процентов территории Курской области остается заминированной после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Масштаб предстоящих работ раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год, передает ТАСС.

По данным губернатора, общая площадь заминированных земель составляет около 500 тысяч гектаров. По состоянию на 1 июня, разминировано восемь процентов территории, или порядка 40 тысяч гектаров. Саперам удалось обезвредить более 391 тысячи взрывоопасных элементов.

«На сегодняшний день зачищено 39 населенных пунктов», — заключил Хинштейн.

Ранее глава региона заявил, что ВСУ продолжают варварские атаки территории Курской области. Он также призвал обеспечить безопасность работников, которые будут восстанавливать приграничные районы.

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