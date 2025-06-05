Раскрыт масштаб остающейся заминированной территории Курской области

Более 90 процентов территории Курской области остается заминированной после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Масштаб предстоящих работ раскрыл временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2024 год, передает ТАСС.
По данным губернатора, общая площадь заминированных земель составляет около 500 тысяч гектаров. По состоянию на 1 июня, разминировано восемь процентов территории, или порядка 40 тысяч гектаров. Саперам удалось обезвредить более 391 тысячи взрывоопасных элементов.
«На сегодняшний день зачищено 39 населенных пунктов», — заключил Хинштейн.
Ранее глава региона заявил, что ВСУ продолжают варварские атаки территории Курской области. Он также призвал обеспечить безопасность работников, которые будут восстанавливать приграничные районы.