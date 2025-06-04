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20:09, 4 июня 2025Россия

Хинштейн сообщил о варварских атаках ВСУ территории Курской области

Врио курского губернатора Хинштейн: ВСУ продолжают варварские атаки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают варварские атаки территории Курской области. Об этом сообщил врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, на фоне непрекращающихся ударов местные власти должны обеспечить безопасность работников, которые будут восстанавливать приграничные районы.

Также Хинштейн отметил, что на территории региона уже уничтожено более 440 тысяч взрывоопасных предметов, оставшихся после ударов ВСУ.

Ранее сегодня, 4 июня, глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что разминировать приграничные регионы нужно в самые сжатые сроки.

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