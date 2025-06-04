Белоусов высказался о разминировании российских приграничных территорий

Глава МО Белоусов: Разминировать приграничные регионы нужно в сжатые сроки

Разминировать приграничные регионы нужно в сжатые сроки. Так о работе по разминированию этих территорий высказался глава Минобороны России Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

Как отметил Белоусов, Вооруженным силам России нужно создать условия для скорейшего возвращения жителей этих регионов — в том числе Курской области — в свои дома.

«От нас с вами зависит создание этих условий [для возвращения в дома] в части разминирования территорий, дорог и местности», — подытожил глава Минобороны.

Ранее сегодня Белоусов обратился к воюющим в ДНР российским войскам.