Белоусов высказался о разминировании российских приграничных территорий

Разминировать приграничные регионы нужно в сжатые сроки. Так о работе по разминированию этих территорий высказался глава Минобороны России Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.
Как отметил Белоусов, Вооруженным силам России нужно создать условия для скорейшего возвращения жителей этих регионов — в том числе Курской области — в свои дома.
«От нас с вами зависит создание этих условий [для возвращения в дома] в части разминирования территорий, дорог и местности», — подытожил глава Минобороны.
Ранее сегодня Белоусов обратился к воюющим в ДНР российским войскам.