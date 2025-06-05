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11:17, 5 июня 2025Россия

Хинштейн назвал число возвращенных с Украины жителей курского приграничья

Хинштейн: С Украины возвращено более 1000 жителей курского приграничья
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

С территории Украины в Россию возвращены свыше тысячи жителей курского приграничья. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн время выступления перед депутатами областной думы с отчетом о работе правительства региона, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

«1 061 житель был возвращен с территории Украины», — сообщил он.

Хинштейн также добавил, что после вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года у властей нет сведений о более чем 570 жителей, которые пропали без вести.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла подробности содержания на Украине 13 мирных жителей Курской области. Российские граждане, по ее информации, живут вместе с военнопленными.

ЖЗЛ
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