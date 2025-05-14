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12:10, 14 мая 2025Силовые структуры

Следователи назвали число убитых ВСУ жителей Курской области

СК установил 24 факта убийства жителей села Русское Поречное в Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские следователи установили 24 факта убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Сотрудники СК продолжают работу в селе, где произошли массовые убийства мирного населения украинскими военнослужащими. Кроме того, следственные действия проходят и в других близлежащих населенных пунктах. Во время осмотра правоохранители обнаружили части тел двух местных жителей с признаками насильственной смерти и огнестрельными ранениями.

По данным следствия, не позднее января 2025 года украинцы применяли пытки к пострадавшим и истязали их, а потом совершили расправу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Правоохранители устанавливают украинских военных, причастных к этим преступлениям.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 15 годам украинского военного Андрея Шульгана за обстрел мирных жителей.

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