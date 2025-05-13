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18:38, 13 мая 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за применение оружия против мирных жителей

Суд приговорил к 15 годам военного ВСУ Шульгана за обстрел мирных жителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил к 15 годам украинского военного Андрея Шульгана за обстрел мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2024 года Шульган, вооруженный автоматом, совместно с другими военными незаконно вторгся на территорию России. Находясь в Кореневском и Рыльском районах Курской области, он, угрожая оружием, запугивал местных жителей, занимал частные дома и препятствовал эвакуации гражданского населения. Также неоднократно обстреливал российских военных и мирных жителей.

В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими Вооруженных сил России и передан следствию.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили военнослужащего Вооруженных сил Украины за вторжение в Курскую область.

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