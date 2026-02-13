Мошенники в России стали похищать чаще и больше

ЦБ: В 2025 году размер похищенных мошенниками средств вырос на 6,4 процента

По итогам 2025 года средний размер похищенных мошенниками средств стал больше. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, в прошедшем году с помощью антифрод-систем удалось предотвратить 134,2 миллиона мошеннических операций — их количество выросло вдвое. Таким образом, им удалось спасти от хищений 13,9 триллиона рублей банковских клиентов.

В то же время количество мошеннических операций участилось на 31,2 процента, а объем похищенных средств вырос на 6,4 процента, до 29,3 миллиарда рублей.

«Такая динамика во многом связана с тем, что в прошлом году для крупных банков стало обязательным наличие в мобильном приложении спецкнопки. С ее помощью клиент может оперативно заявить о мошенничестве. Поэтому число подобных заявлений о хищениях, в том числе на небольшие суммы, выросло», — пояснили в регуляторе.

В результате работы соответствующих механизмов удалось заблокировать 69,1 тысячи телефонных номеров мошенников и 38,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

По данным регулятора, крупные российские банки охлаждают по 330 тысяч переводов россиян в месяц. Они должны приостанавливать денежные переводы на счета, которые, по данным ЦБ, используются мошенниками, на два дня. У ЦБ есть база, где содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у граждан.