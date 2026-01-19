В ЦБ назвали количество охлаждаемых банками переводов

ЦБ: Крупные российские банки охлаждают по 330 тысяч переводов россиян в месяц

Крупные российские банки охлаждают по 330 тысяч переводов россиян в месяц. Количество подобных транзакций назвали в пресс-службе Центрального Банка России (ЦБ), сообщает РИА Новости.

С начала 2026 года Банк России получил 7,4 тысячи обращений граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше, чем обычно. По данным регулятора, ежемесячно охлаждают около 330 тысяч переводов на реквизиты из базы данных Банка России.

В ЦБ предложили ввести двухдневный период охлаждения, обязав банки на два дня приостанавливать денежные переводы на счета, которые, по данным ЦБ, используются мошенниками. У ЦБ есть база, где содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у граждан, заявил действующий директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В результате норма начала действовать летом 2024 года. С 25 июля объем охлаждаемых платежей составил около 20 тысяч денежных переводов в день. При этом, отметил Уваров, некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, и обращаются к банкам за разъяснениями.

