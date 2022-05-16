ЦБ предложил «охлаждать» денежные переводы два дня

ЦБ России предложил обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета дропперов

Банк России предложил ввести двухдневный период охлаждения, обязав банки на два дня приостанавливать денежные переводы на счета, которые, по данным ЦБ, используются мошенниками. Об этом написал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в Telegram-канале регулятора.

У ЦБ есть база, где содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у граждан, объяснил он.

«Мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан», — подчеркнул Уваров.

В интервью «Известиям» он также рассказал, что мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом дефицита валюты, а также обещая оформить карту Visa или MasterCard иностранного банка.

В конце апреля появилась информация, что Банк России планирует установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками средств.