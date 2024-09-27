Российские банки заморозили тысячи счетов

Уваров: 25 июля банки заморозили 30 тысяч счетов из-за закона о возврате средств

Российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров, пишет РБК.

Он упомянул, что закон начал действовать 25 июля. По данным регулятора, системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тысяч денежных переводов. При этом, отметил Уваров, некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, и обращаются к банкам за разъяснениями. Он напомнил, что эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую ЦБ получает от банков.

Закон, который обязывает банки проверять получателей платежей на предмет причастности к мошенническим схемам, был принят из-за всплеска случаев обмана россиян. Центробанк создал базу сомнительных реквизитов и обязал банки возвращать обманутому клиенту средства, если был допущен перевод на принадлежащий мошенникам счет.