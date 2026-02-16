Головной убор из 60-х стал трендом

Vogue: Популярные в 60-х годах шляпы-таблетки вновь стали трендом

Популярный в 1960-х годах головной убор вновь стал трендом в 2026 году. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о шляпах-таблетках, аналоги которых первоначально носили солдаты в Древнем Риме. В 1950-1960-х годах они стали характерной чертой женского стиля — во многом благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Впоследствии данные предметы гардероба также часто демонстрировали принцесса Диана и актриса Одри Хепберн.

В свою очередь, в настоящее время шляпы-таблетки включили в свои коллекции такие бренды, как Alaïa, Chloe, Altuzarra и Valentino. Кроме того, им стали отдавать предпочтение знаменитости, в том числе актриса Памела Андерсон и манекенщица Эльза Хоск.

В январе российский стилист Александр Рогов предрек популярность авиаторским головным уборам.