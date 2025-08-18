Забота о себе
13:26, 20 августа 2025Забота о себе

Названы главные правила питания для улучшения сна

Диетолог Элизабет Махан: Углеводы перед сном помогают быстрее уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Не существует продуктов, которые однозначно полезны или вредны для сна, считает врач-диетолог Элизабет Махан. Главные правила питания для улучшения сна она назвала в беседе с The Guardian.

По словам Махан, обычно диетологи советуют не есть перед сном углеводы, но существуют исследования, доказывающие, что богатый углеводами ужин помогает быстрее уснуть. Такая же неоднозначная ситуация и с жирами. «Есть доказательства, что жирная пища более сытная, и теоретически после нее люди спят спокойнее. Однако диеты с высоким содержанием жиров связаны с более короткой продолжительностью сна», — объяснила врач.

Беспроигрышным вариантом для вечернего приема пищи она назвала овощи. По ее словам, если добавить их в большом количестве к другим продуктам, то они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить полезные вещества и будут препятствовать появлению чувства голода среди ночи.

Махан добавила, что часто на ужин рекомендуют есть яйца, тофу, лосось, молоко, индейку, орехи и семена, так как в них содержится триптофан, способствующий выработке гормона сна мелатонина. Употреблять вечером эти продукты можно и нужно, но полагаться на их снотворный эффект не стоит. «Для регулирования уровня мелатонина намного важнее свет. Если вы сидите на свету, то он вырабатываться не будет», — заявила врач.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, которые помогают уснуть. По его словам, бананы помогают снять напряжение мышц, а теплое молоко расслабляет нервную систему.

