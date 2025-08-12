Испытывающим проблемы с засыпанием людям дали советы по питанию

Гастроэнтеролог Вялов предложил перекусить вечером бананом, чтобы быстро уснуть

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что многие люди боятся перекусов перед сном, но существуют продукты, которые помогают расслабиться и быстро уснуть. Их он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

Испытывающим проблемы с засыпанием людям Вялов предложил включить в вечерний рацион бананы. Они содержат магний, калий и триптофан, которые расслабляют мышцы и способствуют выработке гормона мелатонина. Также перед сном полезно перекусить вишней.

Для успокоения нервной системы можно выпить вечером теплого молока с небольшим количеством меда, дал совет врач. Кроме того, в меню можно добавить нежирный творог, греческий йогурт, орехи, цельнозерновой хлебец с индейкой, травяные чаи с мелиссой, лавандой или ромашкой. При этом от кофеина, темного шоколада, алкоголя, газировки, бобовых, капусты, соленой и острой еды перед сном лучше отказаться, заключил Вялов.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что снизить риск деменции можно с помощью нескольких продуктов. С этой целью, по его словам, стоит употреблять икру.