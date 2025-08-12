Забота о себе
19:25, 12 августа 2025Забота о себе

Испытывающим проблемы с засыпанием людям дали советы по питанию

Гастроэнтеролог Вялов предложил перекусить вечером бананом, чтобы быстро уснуть
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что многие люди боятся перекусов перед сном, но существуют продукты, которые помогают расслабиться и быстро уснуть. Их он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

Испытывающим проблемы с засыпанием людям Вялов предложил включить в вечерний рацион бананы. Они содержат магний, калий и триптофан, которые расслабляют мышцы и способствуют выработке гормона мелатонина. Также перед сном полезно перекусить вишней.

Для успокоения нервной системы можно выпить вечером теплого молока с небольшим количеством меда, дал совет врач. Кроме того, в меню можно добавить нежирный творог, греческий йогурт, орехи, цельнозерновой хлебец с индейкой, травяные чаи с мелиссой, лавандой или ромашкой. При этом от кофеина, темного шоколада, алкоголя, газировки, бобовых, капусты, соленой и острой еды перед сном лучше отказаться, заключил Вялов.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что снизить риск деменции можно с помощью нескольких продуктов. С этой целью, по его словам, стоит употреблять икру.

