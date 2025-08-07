Диетолог перечислил продукты для профилактики деменции

Диетолог Поляков: При профилактике деменции полезны жирная рыба и ягоды

Профилактика деменции должна быть комплексной и включать мозговую и физическую активность, а также диету, напомнил врач-диетолог Антон Поляков. Продукты для профилактики этого заболевания он перечислил в беседе с aif.ru.

«Если говорить о продуктах, то это те, что богаты омегой-3 — жирная рыба, икра, морепродукты. Также это ягоды, богатые антиоксидантами, в целом разные жиры, мононенасыщенные, полиненасыщенные, в том числе для мозговой деятельности», — перечислил он.

Кроме того, в рацион стоит включить пищу, богатую холином, к примеру, яйца, соя, подсолнечник, добавил врач. Диеты, направленные на снижение развития деменции, стоит соблюдать по согласованию с врачом-диетологом, добавил врач.

