Забота о себе
17:32, 7 августа 2025Забота о себе

Диетолог перечислил продукты для профилактики деменции

Диетолог Поляков: При профилактике деменции полезны жирная рыба и ягоды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Профилактика деменции должна быть комплексной и включать мозговую и физическую активность, а также диету, напомнил врач-диетолог Антон Поляков. Продукты для профилактики этого заболевания он перечислил в беседе с aif.ru.

«Если говорить о продуктах, то это те, что богаты омегой-3 — жирная рыба, икра, морепродукты. Также это ягоды, богатые антиоксидантами, в целом разные жиры, мононенасыщенные, полиненасыщенные, в том числе для мозговой деятельности», — перечислил он.

Кроме того, в рацион стоит включить пищу, богатую холином, к примеру, яйца, соя, подсолнечник, добавил врач. Диеты, направленные на снижение развития деменции, стоит соблюдать по согласованию с врачом-диетологом, добавил врач.

Ранее невролог Валерий Новоселов оценил связь заикания и развития деменции. Говоря о заболевании голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали деменцию, Новоселов отметил, что в детстве у актера действительно было заикание, но оно необязательно повлияло на развитие заболевания.

