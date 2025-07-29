Врач указал на способ выявить деменцию на ранней стадии

Невролог Новоселов: Деменцию можно определить только по генетическому анализу

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, как можно определить риск развития лобно-височной деменции. На способ выявить заболевание на ранней стадии он указал в беседе с aif.ru.

По его словам, такой тип деменции можно определить только по генетическому анализу, но и он не дает стопроцентной гарантии диагноза: мозг слишком сложный орган. «Бывали случаи, когда есть все признаки, были родственники, родители с синдромом деменции, и генетически подтвердилось, что возможна деменция, но деменции не было у человека», — объяснил Новоселов.

Невролог добавил, что первым признаком развития деменции является нарушение памяти: сначала люди начинают забывать простые вещи, потом более сложные. «Самое главное, что человеку в связи с нарушением нужна постоянная помощь», — заключил он.

Ранее Новоселов оценил связь заикания и развития деменции. Говоря о заболевании голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали деменцию, Новоселов отметил, что в детстве у актера действительно было заикание, но оно необязательно повлияло на развитие заболевания.