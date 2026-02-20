Спецпредставитель Путина пошутил о мнении инопланетян о Бараке Обаме

Дмитриев пошутил, что теперь инопланетяне убеждены в ненадежности Обамы

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев в соцсети X пошутил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадежности экс-президента США Барака Обамы.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал чиновник. Так Дмитриев прокомментировал шутку действующего американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что Обама выдал секретную информацию инопланетян.

Ранее Обама уточнил свои слова о том, что инопланетяне существуют, пояснив, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.