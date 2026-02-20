Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 19 февраля 2026Россия

Спецпредставитель Путина пошутил о мнении инопланетян о Бараке Обаме

Дмитриев пошутил, что теперь инопланетяне убеждены в ненадежности Обамы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев в соцсети X пошутил, что теперь даже инопланетяне знают о ненадежности экс-президента США Барака Обамы.

«Даже инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты», — написал чиновник. Так Дмитриев прокомментировал шутку действующего американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что Обама выдал секретную информацию инопланетян.

Ранее Обама уточнил свои слова о том, что инопланетяне существуют, пояснив, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Синоптик сообщил о рекордных осадках в Москве

    Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

    Трамп раскрыл подробности по сделке с Ираном

    Зеленский обеспокоился обеспечением интересов Европы в рамках переговоров по Украине

    В США заявили о готовности Трампа атаковать Иран

    На Украине заявили о президентских амбициях Залужного

    Оценена вероятность падения Петросян в произвольной программе на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok