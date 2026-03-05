Обвинение потребовало наказания для российского блогера Арсена Маркаряна

Обвинение потребовало 6,5 года для Арсена Маркаряна

На заседании в Мосгорсуде обвинение озвучило возможное наказание для российского блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе прений прокурор потребовал приговорить обвиняемого в оскорблении памяти защитников отечества к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима.

По данным следствия, в марте этого года Арсен Маркарян на одном из видеохостингов разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике, доступном для неограниченного круга лиц, демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о А.М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. Сообщалось, что он пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой.