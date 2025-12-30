Реклама

11:45, 30 декабря 2025Силовые структуры

После размещенного в мессенджере видео россиянин пойдет под суд

В Москве осудят мужчину за реабилитацию нацизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Избрание меры пресечения блогеру Арсену Маркаряну

Избрание меры пресечения блогеру Арсену Маркаряну. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / ТАСС

В Москве осудят мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным следствия, в марте этого года Арсен Маркарян на одном из видеохостингов разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике, доступном для неограниченного круга лиц, демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о А.М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Также в одном из мессенджеров он опубликовал видео, содержащее оправдания идеологии и практики нацизма, связанное с уничтожением групп по национальному признаку.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов пресекли его противоправную деятельность и задержали. На допросе обвиняемый полностью признал вину. Суд избрал Маркаряну меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор.

