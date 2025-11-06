Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

В Свердловской области осудили мужчину за реабилитацию нацизма

В Свердловской области осудили мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично») УК РФ.

Как установил суд, вечером 28 июня мужчина находился в Среднеуральске на площади рядом с мемориальным комплексом, посвященным участникам Великой Отечественной войны. Фигурант в присутствии нескольких человек поднялся на постамент к Вечному огню и прикурил от него сигарету.

Своими действиями он публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, совершил действия, направленные на унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Суд приговорил его к 320 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту.