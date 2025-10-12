Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

38-летнего треш-стримера Скутина арестовали за плевок в георгиевскую ленту

Черемушкинский суд столицы арестовал треш-стримера, который плюнул в георгиевскую ленту. Об этом со ссылкой на картотеку судебных дел сообщает РИА Новости.

Речь идет о 38-летнем Андрее Скутине («Таракане») — его задержали в начале октября за нарушение правил меры пресечения. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», уголовное дело по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») против него возбудили еще в мае, когда следствие попросило арестовать мужчину, однако суд отказал в этом. Треш-стримеру грозит до трех лет тюрьмы либо штраф в размере до трех миллионов рублей.

Весной 2025-го в преддверии Дня Победы блогер во время одной из онлайн-трансляций за донат от зрителя плюнул в георгиевскую ленту. Видео, который Скутин записывал в тот момент, практически сразу опубликовал правый блогер Владислав Поздняков. Позднее личными данными стримера в своем Telegram-канале поделился владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов, известный в интернете под псевдонимом Абу.