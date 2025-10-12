Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 12 октября 2025Силовые структуры

Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

38-летнего треш-стримера Скутина арестовали за плевок в георгиевскую ленту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Черемушкинский суд столицы арестовал треш-стримера, который плюнул в георгиевскую ленту. Об этом со ссылкой на картотеку судебных дел сообщает РИА Новости.

Речь идет о 38-летнем Андрее Скутине («Таракане») — его задержали в начале октября за нарушение правил меры пресечения. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», уголовное дело по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») против него возбудили еще в мае, когда следствие попросило арестовать мужчину, однако суд отказал в этом. Треш-стримеру грозит до трех лет тюрьмы либо штраф в размере до трех миллионов рублей.

Весной 2025-го в преддверии Дня Победы блогер во время одной из онлайн-трансляций за донат от зрителя плюнул в георгиевскую ленту. Видео, который Скутин записывал в тот момент, практически сразу опубликовал правый блогер Владислав Поздняков. Позднее личными данными стримера в своем Telegram-канале поделился владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов, известный в интернете под псевдонимом Абу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

    Сборная России показала речь Карпина перед матчем с Ираном

    Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

    Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

    Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

    Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

    Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

    Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости